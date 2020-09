Basilicata, Gaetano Scazzeri è il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza

Il generale di brigata Gaetano Scazzeri è il nuovo comandante regionale “Basilicata” della Guardia di Finanza, al posto del generale di brigata Antonio De Nisi: la cerimonia di avvicendamento si è svolta oggi, a Potenza, con la partecipazione del comandante interregionale dell’Italia Meridionale, generale di corpo d’armata Ignazio Gibilaro. Nisi è stato trasferito alla sede del comando generale di Roma. Gibilaro ha rivolto “al Generale De Nisi i più sentiti ringraziamenti per l’opera prestata ed ha formulato al Generale Scazzeri gli auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza e la grande responsabilità dell’incarico che sta per assumere”. Scazzeri “ha ringraziato – è scritto in una nota – il comandante interregionale per la fiducia accordatagli, confermando che le fiamme gialle lucane, in attuazione delle sue direttive, continueranno ad operare con spirito di sacrificio e lealtà nei confronti di tutti i cittadini e delle istituzioni”