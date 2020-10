Cinque persone sono state denunciate dai Carabinieri, in provincia di Potenza, per truffa e frode informatica. Le denunce riguardano persone di Melfi, Acerenza, Atella e San Chirico Nuovo (in quest’ultimo centro i denunciati sono due persone che hanno agito insieme). In tutti i casi, sono stati in modo truffaldino posti in vendita o sono stati acquistati beni per somme che vanno da 478 a tremila euro.