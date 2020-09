Basilicata, dalla Regione 450 mila euro per le società sportive

Sono 551 le associazioni e le società sportive che otterranno il contributo dell’avviso pubblico per le “Misure di sostegno a favore di operatori del settore dello sport”, per le quali “il Dipartimento – è scritto in una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale – ha già predisposto la determina di impegno e di contestuale liquidazione per un importo complessivo di circa 450 mila euro”. Lo ha reso noto l’assessore alle Attività produttive, Francesco Cupparo, il quale ha poi evidenziato che “l’intenso lavoro degli uffici del Dipartimento consente di erogare l’aiuto previsto alla vigilia della ripresa dell’attività sportiva che auspichiamo possa avvenire, nel rispetto delle norme di sicurezza Covid-19, quanto più vicino alla normalità”. Il contributo è concesso nella forma di fondo perduto forfettario per il 2020: mille euro per associazione e società sportiva dilettantistica affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali Olimpiche e Paraolimpiche; 500 euro per associazione e società sportiva dilettantistica affiliata alle Discipline Sportive Associate: 500 euro per associazione e società sportiva dilettantistica affiliata agli enti di promozione sportiva. “Altre azioni saranno messe in campo – ha concluso Cupparo – in attuazione del piano regionale dello sport”.