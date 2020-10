Basilicata, dalla Regione 1 milione e 150mila euro per ricostruire 12 alloggi a Irsina

Su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Donatella Merra, la Giunta regionale della Basilicata ha approvato un provvedimento “che mette a disposizione dell’Ater di Matera un finanziamento pari ad un milione e 150 mila euro, per la ricostruzione di 12 dei 24 edifici in via La Marmora ad Irsina (Matera) dichiarati inagibili nel 2015, perché a rischio crollo”. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della stessa Giunta. “Finalmente – ha evidenziato Merra – diamo una soluzione al disagio abitativo ad Irsina e risposte alle famiglie sgomberate nel 2015”. La Giunta, nel ritenere “indifferibile l’assunzione di misure per fronteggiare il disagio abitativo generato ad Irsina dalla inagibilità delle abitazioni in via La Marmora, che ha determinato lo sgombero delle famiglie occupanti dal 2015” ha riconosciuto quindi all’Ater di Matera un contributo per la ricostruzione di 12 alloggi sui 24 demoliti. Si tratta, nello specifico, delle abitazioni in via La Marmora ai numeri 1-3-5-7. Le risorse utilizzate “provengono – è scritto nel comunicato – da quelle accreditate dalla Cassa Depositi e Prestiti alla Regione Basilicata nell’ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica”.