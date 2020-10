Basilicata, Bardi: “Non c’è il rischio coprifuoco, ma aumenteremo i tamponi”

“La Basilicata non è a rischio coprifuoco. E’ una misura che potremmo valutare ma non ora”: così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha risposto ai giornalisti durante una conferenza stampa, in corso a Potenza, sulle misure anticovid. Bardi ha annunciato l’aumento della capacità di esaminare tamponi che – ha spiegato – arriverà fino a tremila al giorno in meno di un mese: “Saranno fatti prima di tutto a personale e ospiti delle residenze per anziani, personale ospedaliero e scolastico”. Per quanto riguarda la didattica a distanza, Bardi ha detto che “interlocuzioni sono in corso per le scuole superiori e per differire alcuni orari perché il problema, che ha carattere nazionale, è il trasporto degli studenti”.