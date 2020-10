Basilicata, al via la distribuzione dei vaccini antinfluenzali

E’ cominciata oggi la distribuzione in tutta la Basilicata dei vaccini antinfluenzali, e “nei prossimi giorni, con gradualità e in accordo con i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, si inizierà la vaccinazione alle categorie a rischio come anziani e bambini, e a tutti coloro che vogliono evitare l’influenza”. Lo ha reso noto, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale, l’assessore alla Salute, Rocco Leone.