Banche – Dalla Bce il, monito: stop ai dividendi fino a settembre 2021

La Vigilanza bancaria della Banca centrale europea ha prolungato fino al fine settembre 2021 la sua raccomandazione alle banche a non pagare dividendi, ma abborbidendola con alcune aperture. La Bce, recita infatti un comunicato, esorta le banche a non distribuire o a limitare i dividendi fino al 30 settembre 2021. I dividendi, si legge, dovrebbero rimanere entro il 15% dell’utile cumulato del 2019-2020 e non superare 20 punti base in termini di coefficiente di Cet1. In precedenza la raccomandazione era di non pagare dividendi “tout court”. Inoltre la Bce ribadisce l’aspettativa di vigilanza nei confronti delle banche di esercitare estrema moderazione riguardo alla componente variabile della remunerazione dei manager. In generale la Vigilanza Bce raccomanda alle banche “di esercitare massima prudenza in merito ai dividendi e al riacquisto di azioni proprie”. La raccomandazione riflette inoltre una valutazione della stabilità del sistema finanziario ed è stata elaborata, si legge, in stretta collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico.