Avvio di seduta positivo per le poche borse europee aperte nella vigilia di Natale. Chiuse Milano e Francoforte, in rialzo Parigi (+0,27% a 5.542 punti) e Londra (+0,42% a 6.519 punti). In lieve rialzo Madrid (+0,15% a 8.086 punti) e Amsterdam (+0,19% a 623 punti). Per tutte è prevista la chiusura anticipata tra le 12.30 e le 14. Seduta breve anche a New York. Euro in rialzo sul dollaro nei primi scambi sui mercati valutari europei. La moneta unica viene scambiata sopra 1,22 dollari (1,2207) contro 1,2186 della chiusura di ieri a Wall Street. Nei confronti dello yen la valuta europea viene scambiata a 126,42 (125,99 la quotazione della Bce di ieri). Oro in rialzo sui mercati asiatici. Il metallo prezioso con consegna immediata viene scambiato a 1.879,94 dollari l’oncia (+0,4%). Petrolio in rialzo nei primi scambi della mattina. Il Wti con consegna a febbraio sale di 28 cent a 48,40 dollari al barile. Londra il Brent guadagna lo 0,7% a 51,55 dollari al barile. Nuovo rialzo per le principali borse di Asia e Pacifico, sostenute dall’attesa per l’imminente accordo commerciale tra la Gran Bretagna e l’Unione europea per disciplinare i rapporti dopo la Brexit. Positivi i futures sull’Europa, che sarà a ranghi ridotti con chiusura anticipata delle poche piazze attive e su Wall Street, anch’essa in ‘seduta breve’ in vista del Natale. Bene Tokyo (+0,54%), Taiwan (+0,4%), Seul (+1,7%) e Sidney (+0,33%). In controtendenza Shanghai (-0,57%), ancora aperte Hong Kong (+0,16%) e Mumbai (+0,67%). In progresso il greggio sopra i 48 dollari al barile e l’oro (+0,59% a 1.876 dollari l’oncia). Bene anche gli altri metalli a differenza dell’acciaio, mentre sul fronte valutario recuperano terreno sul dollaro la sterlina e l’euro e lo yen appare stabile. Sulla piazza di Tokyo bene gli automobilistici Honda (+1,13%, Suzuki (+1,31%) e Toyota (+0,3%) insieme ai tecnologici Tdk (+1,25%) e Konica Minolta (+2,4%). Difficoltà a Hong Kong per Alibaba (-8,9%) per problemi di antitrust in Cina.