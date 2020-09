Aveva ragione Snowden

Il programma di sorveglianza di milioni di americani era illegale. Lo ha stabilito la corte d’appello Usa, dando ragione, a sette anni di distanza, all’ex agente della National Security Agency, Edward Snowden, che nel 2013 aveva denunciato il programma con cui l’intelligence controllava i cittadini, registrando milioni di telefonate. Secondo la corte i vertici dell’intelligence non dissero la verità, nascondendo “attività incostituzionali”. Snowden, che attualmente vive in esilio a Mosca e ha espresso il desiderio di tornare in Usa, ha dichiarato di sentirsi “vendicato” dalla sentenza. “Non avrei mai immaginato – ha commentato – di vedere riconosciuta da una corte l’attività illegale di quelle persone che hanno colpito me”. I vertici dell’intelligence Usa avevano pubblicamente sostenuto di non aver mai raccolto dati dalle telefonate private. La qeustione Snowden ha fatto emwergere lo straripamento ingiustificato nella privacy dei programmi di sorveglianza elettronica della National Security Agency, specificamente finalizzati alla prevenzione di attacchi terroristici. Affidate alla discrezionalità di responsabili tecnici, le (enormi) capacità della National Security Agency sono state utilizzate in totale assenza di controlli. Valutazioni e decisioni politiche hanno lasciato il passo alla tecnocrazia: più gli operatori della NSA ascoltavano, meglio ritenevano di eseguire il loro compito. Il gruppo di esperti di nomina presidenziale ha raccomandato due cambiamenti radicali: l’autorizzazione della magistratura per ogni singola intercettazione di utenze americane; e che siano autorità politiche a decidere se e quali personalità straniere sorvegliare. Per i difensori della NSA queste misure sarebbero ‘un disarmo unilaterale’. Intanto Edward Snowden è riuscito a evitare che la sorveglianza avvenisse nella totale ignoranza della maggioranza dei cittadini.