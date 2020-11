Attacco all’università di Kabul: 19 morti e 22 feriti

Torna la paura a Kabul. Il bilancio dell’attacco all’università di Kabul è di almeno 19 morti e i feriti sarebbero 22. Lo comunica il ministero dell’interno afghano. Il portavoce Tariq Arian ha precisato che tre assalitori sono stati coinvolti nell’attacco e sono stati tutti uccisi negli scontri con le forze di sicurezza. I talebani hanno diffuso una dichiarazione per negare di essere coinvolti. Un gruppo di uomini armati è penetrato nella sede dell’Università di Kabul. Il commando sarebbe stato composto da tre uomini. Stando alle fonti avrebbero iniziato a sentirsi esplosioni e colpi d’arma da fuoco nei pressi dell’ateneo durante un evento con la partecipazione di autorità afghane e iraniane. Molti studenti, stando alla stessa tv, sarebbero riusciti a fuggire dal compound. Il ministero dell’Interno ha confermato le notizie di colpi d’arma da fuoco all’interno della sede della Kabul University. La zona è stata sigillata dalle forze di sicurezza afghane. All’agenzia Dpa un docente ha confermato la fuga di studenti dalla struttura. Al momento non sono ancora pervenute rivendicazioni. Nel 2016, almeno 16 persone sono morte in un attacco all’American University. Gli uomini armati hanno assaltato l’Università di Kabul poco prima dell’inaugurazione di una fiera del libro iraniano, sparando colpi e costringendo gli studenti alla fuga. Lo hanno confermato alcuni funzionari e testimoni sul posto. “I nemici dell’Afghanistan, i nemici dell’istruzione sono entrati nell’Università di Kabul”, ha detto ai giornalisti Tariq Arian, portavoce del ministero dell’Interno. “Le forze di sicurezza sono nell’area e cercano di controllare la situazione. Stanno avanzando con cautela per evitare di colpire agli studenti”, ha spiegato. I talebani hanno negato ogni coinvolgimento, ma negli ultimi anni diversi centri educativi sono stati attaccati da gruppi estremisti tra cui l’Isis.