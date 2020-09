Atella (PZ), nascondeva nella cassaforte cocaina e soldi: arrestato 30enne

In una cassaforte, nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato quattro dosi di cocaina pronte per essere cedute e 4.500 euro in contanti, provento – secondo gli investigatori – dell’attività di spaccio: ad Atella, un uomo di 30 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Nella cassaforte è stato trovato anche del materiale per il confezionamento della droga. Il 30enne è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.