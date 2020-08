Associazione a delinquere, 42 enne lucano arrestato in Romania

Condannato in via definitiva a sei anni e due mesi di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, Nunzio Larizza, di 42 anni, di Montescaglioso (Matera), che era latitante in Romania, è stato arrestato a Bucarest al termine di indagini coordinate dalla Dda di Potenza e condotte dalle Squadre mobili del capoluogo lucano e di Matera. Le indagini sono state svolte nell’ambito del progetto “Wanted 3” del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato. Nei confronti di Larizza il gip di Potenza aveva emesso un mandato di arresto europeo (Mae). In Romani l’uomo è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia romena, “sulla base – è scritto in un comunicato diffuso dalla Dda di Potenza – di una sinergica attività info-investigativa condotta sul territorio lucano dalle Squadre mobili di Potenza e Matera, finalizzata con rapidità dai Servizi centrali della Polizia di Stato e del Dipartimento della Pubblica sicurezza”.