Aperta la crisi di governo. Renzi ritira i suoi ministri.

E’ crisi di governo, al buio. Ieri sera le ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti non hanno partecipato al Consiglio dei Ministri ed assieme al sottosegretario Ivan Scalfarotto, in una lettera inviata al presidente del Consiglio, hanno rassegnato le proprie dimissioni. Matteo Renzi lo aveva annunciato poco prima in conferenza stampa, senza giri di parole. Una sceneggiata quella delal conferenza stampa di Renzi dove di fatto, nonostante le domande dirette non arriva mai a dire che Conte deve dimettersi. Il leader di Iv assicura di non temere la conta in Aula, anzi si dice pronto alla sfida accettando anche di finire all’opposizione, e avverte: seppur Italia viva non pone veti sul nome dell’attuale presidente del Consiglio (quindi non sbarra la porta a un Conte ter), sia chiaro che per palazzo Chigi quello di Conte non è l’unico nome in campo. Se poi l’esecutivo andrà avanti con i responsabili, “facciano pure”. L’unico ‘niet’ che pronuncia l’ex leader Pd è su un governo con il centrodestra. Per il resto, Renzi lascia aperta la porta a qualsiasi soluzione, convinto che “non si andrà al voto”. Il senatore di Rignano ricordando di aver fatto nascere il Conte II per impedire “i pieni poteri” a Salvini, scandisce: “Non consentiremo a nessuno di averli”. Quindi, conferma che non farà mancare il sostegno allo scostamento di bilancio, al decreto ristori e alla proroga dello stato di emergenza da Covid. E a chi lo attacca, “come si fa ad aprire una crisi durante la pandemia?”, l’ex premier replica: “La democrazia o e’ sempre o non e'”. Infine, ribadisce secco che “non c’e’ stato nessun contatto con Conte”. Mentre Renzi sta ancora parlando, una valanga di commenti sulla rete lo demonizzano come il peggior esempio di politico di sempre.