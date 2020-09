Ancora tensioni fra Grecia e Turchia

Il 10 agosto Ankara ha inviato una nave di ricerca nel Mediterraneo orientale, per esplorare un’area in parte reclamata da Atene fra le sue acque territoriali. Ora entrambi i Paesi rivendicano i diritti di esplorazione e di sfruttamento dei giacimenti petroliferi e di gas naturale. Da tempo le acque del Mediterraneo orientale non erano agitate come negli ultimi mesi. Le relazioni fra Grecia e Turchia, già compromesse dalla crisi migratoria, sono ai minimi storici e questa crisi sarà al centro anche del MED7, il summit dei Paesi del Mediterraneo, oggi in Corsica. Le navi da guerra greche e turche schierate in mare non sono l’unico motivo di attrito fra i due Paesi. Al MED7 si parlerà anche di immigrazione, crisi libica e rapporti con i Paesi a sud del Mediterraneo. Il primo Paese a guardare con apprensione a sud è proprio la Germania, che nei confronti della Turchia ha spesso assunto un ruolo di mediatrice rispetto alla linea della fermezza scelta da Parigi. Il Consiglio degli Affari esteri dell’Unione si è accordato per una risposta comune e sul tavolo c’è anche l’opzione delle sanzioni. Ma secondo il docente di relazioni internazionali Panagiotis Tsakonas, che insegna all’università di Atene, le sanzioni da sole servono a poco. “La minaccia di sanzioni europee alla Turchia sarà senz’altro un forte deterrente – spiega – Tuttavia, credo che siano solo una parte di una strategia più globale che l’Unione europea deve adottare nei confronti della Turchia. Questa strategia dovrebbe essere una sorta di politica del bastone e della carota. Una combinazione tra l’approccio dialogante tedesco e quello francese di mettere un freno a quella che Parigi ritiene un’aggressione turca “.