Amalfi (SA), ecco il calendario degli eventi estivi

Concerto per Amalfi in piazza Duomo il 20 agosto, “Cunti Amalfitani – Storie e racconti tra terra e mare” al centro storico il 21,22 e 23 agosto. L’amalfitanità è il tratto caratterizzante degli eventi in programma nell’Antica Repubblica Marinara nei prossimi giorni. “Amalfi, come stiamo mostrando con una serie di video emozionali, – ha spiegato l’assessore agli eventi, cultura, beni culturali e tradizioni Enza Cobalto – è un battito lungo più di mille anni, e li ripercorriamo stavolta con i racconti di vera vita vissuta che diventano prosa e musica. Accanto ad essi il concerto con una delle band più amate che farà il suo emozionante omaggio alla città nella sua piazza simbolo. Mesi fa dicevamo “Torneremo a splendere”, anche con gli eventi, che si legano a tutte le iniziative di promozione del territorio che stiamo portando avanti, interveniamo a sostegno della città per raccontarne la bellezza e illuminarla della luce che merita”. Il suggestivo salotto amalfitano ospita dunque il 20 agosto alle 21.30 il “Concerto per Amalfi” dei Love Men. Formazione storica della Costiera Amalfitana che gode di un ampio consenso di pubblico, i Love Men porteranno in scena all’ombra della cattedrale di Sant’Andrea Apostolo uno spettacolo musicale dedicato alla città capofila della Costiera e ai musicisti amalfitani di varie epoche, che oggi non ci sono più. La scalea monumentale del Duomo farà da anfiteatro naturale e gli eventi vedranno il pubblico accomodarsi sulle scale. Una soluzione suggestiva che garantirà il rispetto delle misure di distanziamento sociale ed il contingentamento delle persone. La partecipazione agli eventi promossi dal Comune di Amalfi per l’agosto 2020 è gratuita, ma soggetta a regolamentazione. Per il concerto del 20 è obbligatoria la prenotazione nominativa online al sito www.go2.it o presso l’Info Point del Comune di Amalfi gestito dalla pro loco Amalfi Funduq in prossimità del molo Domenico Cassone. L’ingresso sulle scale del Duomo sarà possibile fino ad un quarto d’ora prima dell’inizio dell’evento, sarà obbligatorio indossare la mascherina. Si ricorda che ad Amalfi fino al 24 agosto 2020 è obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto per ordinanza sindacale. Tornano per il 2020 anche gli spettacoli itineranti immersivi, che narrano in parole e musica le storia di Amalfi, ambientandola nelle strade dove è accaduta. Il 21, 22 e 23 agosto il largo Duchi Piccolomini diventa teatro dei “Cunti Amalfitani – Storie e racconti tra terra e mare”. Spettacolo musicale e teatrale itinerante, con partenza da Piazza Duomo, che racconta storie della città forgiata dall’opera millenaria tra mare e terra dei marinai contadini. Di Antonio Melissa e Ario Avecone. Una produzione Sipario di Luce e WorkinMusical. Con Jacopo Siccardi, Enzo Oddo, Nuccia Paolillo, Antonio Melissa, Antonio Speranza, Diletta Acanfora e Myriam Somma. Accompagnati da Gianni Del Sorbo alla chitarra, Pietro Giordano al violino, Andrea Laudano all’organetto e Sergio Esposito alle percussioni. Anche per queste tre serate la partecipazione è gratuita ed è obbligatoria la prenotazione per garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria. Le prenotazioni vanno fatte al numero 333.497.78.19 esclusivamente dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.