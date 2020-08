Amalfi (SA), pubblicato il bando per il contributo dell’affitto

L’amministrazione comunale ha deliberato contributo straordinario per i fitti. Aperto il bando, fino alle ore 12.00 del 2 settembre 2020 è possibile presentare la domanda al comune di Amalfi. Nelle ultime settimane la giunta guidata dal sindaco Daniele Milano ha stanziato 40mila euro di fondi comunali a sostegno delle famiglie che hanno visto abbassarsi i loro redditi negli ultimi mesi in conseguenza dell’emergenza sanitaria. “Questa nuova iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di iniziative di sostegno tangibile – spiega la consigliera delegata alle politiche sociali Francesca Gargano – ed immediato per la popolazione che abbiamo portato avanti in piena emergenza e nelle fasi immediatamente successive. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per non lasciare da solo nessuno di fronte alla difficile situazione attuale”.Oggi è stato pubblicato il bando che prevede l’erogazione per i nuclei familiari residenti ad Amalfi del contributo straordinario per il fitto della casa per un importo pari al 50% di tre mensilità, per un importo massimo di 750 euro. I requisiti per poter accedere al contributo, prevedono l’avere un contratto di locazione registrato prima del 23 febbraio 2020, attualmente valido, di un immobile di categoria da A/2 ad A/7 adibito ad abitazione principale. Vista la natura del contributo, mirato a limitare gli effetti economici dell’emergenza sanitaria sulle famiglie, è richiesto che per i nuclei con titolari di reddito d’impresa, arte o professioni, venga certificato l’abbassamento del volume di affari del 50% per i mesi di aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. Per chi ha reddito da lavoro dipendente o assimilato, la riduzione relativa a tali mesi deve essere del 20%. Per le famiglie dove ci sono precettori di entrambi i tipi di reddito, occorre dimostrare il relativo abbassamento per una delle due categorie. Sono esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata (case popolari) e i titolari del 100% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio situato su territorio regionale ed adeguato al proprio nucleo familiare. Il bando completo e la domanda possono essere scaricati online sul portale del comune di Amalfi www.amalfi.gov.it dall’albo pretorio o alla relativa nota nella sezione notizie della home page. Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio Politiche Sociali dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 18.00.