Alta tensione nel Mediterraneo. Navi da guerra turche a largo dell’isola greca di Kastellorizo

Ieri sera il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ordinato la difesa delle navi impegnate in attività di ricerca di idrocarburi “contro qualsiasi attacco o azione di disturbo” da parte di navi francesi e greche. Avvenimenti concentrati in poche ore, che spiegano bene la distanza tra Ankara e l’Europa. Tensione alle stelle per la disputa riguardante la piccola isola greca di Kastellorizo, 9 km quadrati di superficie da cui però nasce la disputa su 50 mila km quadrati di piattaforma continentale, nelle cui profondità ci sono buone possibilità giacciano riserve di idrocarburi. La pretesa di Atene si basa sulla stessa Kastellorizo e viene rigettata da Ankara in base alla vicinanza dell’isoletta dalle coste turche, appena 1,8 km, a fronte della lontananza dalle coste greche, circa 520 km. È l’ultimo atto di uno scontro tra Ankara e Atene riguardante la piattaforma continentale dei due Paesi; scontro iniziato nel 1973, quando la Turchia iniziò a concedere unilateralmente permessi per l’esplorazione del fondo marino al largo di Lesbo, Chio, Samotracia, Psarà e Antipsarà, negando la tesi che le isole greche, vicinissime la costa turca, possiedano una propria piattaforma continentale al di là del limite delle proprie acque territoriali (12 miglia nautiche). Ankara, a sostegno della propria tesi, adduce anche il recente accordo tra Italia e Grecia rispetto alla delimitazione della piattaforma continentale nello Ionio; accordo in base a cui alle isole greche non viene riconosciuta una piattaforma continentale propria, esattamente come la Turchia vorrebbe per Kastellorizo. Nel mentre in Corsica si incontrano i Paesi membri del gruppo Med7- Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Malta, Cipro, Grecia, la Marina turca è impegnata nell’esercitazione “Tempesta del Mediterraneo”, con fregate e navi da guerra per cinque giorni tra la costa di Cipro Nord e la costa turca.