Allarme del Prefetto di Salerno: sul territorio una criminalità in continua mutazione

Salerno – “In questi territori la criminalità appare in continua trasformazione a causa di una caotica e più o meno violenta miriade di gruppi in continua evoluzione nonché ad una sovrapposizione controllata di differenti livelli criminali”. Così il prefetto di Salerno, Francesco Russo, durante l’audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Per Russo “oltre alle note famiglie criminali si collocano ulteriori sodalizi criminali sebbene meno strutturati a livelli strategico e organizzativo che però si sono dedicati al controllo delle attività sul piccolo territorio”. Il Prefetto evidenzia che accanto al fenomeno “dell’infiltrazione dei clan nella compagine politica occorre evidenziare poi un problema che noi verifichiamo: cioè la sostanziale difficoltà da parte delle strutture amministrative e degli enti locali di esprimere compiutamente un corretto concetto di legalità dell’azione pubblica. Ciò deriva alcune volte da una scarsa cultura giuridica. Oppure da cooptazione in alcuni Comuni dello stesso ceto dirigente, poco attento al rispetto delle regole o altre volte colluso esso stesso”. “L’organizzazione di maggior spessore e più radicata nel tempo hanno sviluppato oltre alle attività illecite tradizionali come il traffico di stupefacenti, nuove e più incisive tecniche di penetrazione del tessuto socio-economico e politico imprenditoriale locale finalizzati a controllare alcuni settori dell’economia provinciale come la costruzione opere pubbliche, forniture di servizi, ambiente, o anche attraverso il condizionamento di enti territoriali locali” conclude.