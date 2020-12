Allarme Confesercenti: 150mila imprese a rischio chiusura

A causa del Covid, “sono a rischio chiusura 150mila imprese, 80mila nel commercio e 70mila nel turismo, nella somministrazione e nei servizi per circa 450.000 posti di lavoro in fumo”. I consumi, nel frattempo, sono ai minimi storici: 110 miliardi di euro in meno rispetto allo scorso anno”. A lanciare l’allarme è la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, in occasione della relazione annuale dell’Associazione. In alcuni comparti, “nonostante i ristori ed i sostegni, si rischia il collasso. Nel turismo, ricettività e pubblici esercizi si può già stimare una perdita annuale superiore al 50% del fatturato. Superiore al 30% nel comparto moda; per citarne solo alcuni”, ha aggiunto De Luise. La pandemia, dunque, lascia “cicatrici sul corpo della nostra economia profonde e vive”. E non c’è dubbio, secondo De Luise, che “le imprese del commercio, del turismo, dei servizi siano quelle su cui, più di altre, si è abbattuto il peso della crisi pandemica”.