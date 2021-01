Alla fine non siamo stati noialtri ad inventare il tempo?

Ci si sveglia al mattino sapendo già che le lancette dell’orologio compiranno i soliti giri, si supereranno più volte, così come è stabilito, segnando la dimensione di uno spazio che va riempito, per dare un senso, se non altro, a questo laborioso meccanismo che segna gli istanti che divengono ore. E’ affascinante persino osservarle, il come si rincorrono, inconsapevoli che in quello spazio sono racchiuse esistenze che si consumano nel mentre. Le lancette del quadrante che danno la dimensione del fare, dell’agire, dell’attesa. Persino nel sonno, nel mentre il corpo adagiato, si lascia andare ai soli pensieri della mente, che per sua natura non si ferma neppure un istante, loro, le lancette, continuano il loro rincorrersi. Vien da pensare come possa l’uomo, di sua iniziativa, aver concepito uno strumento che è di suo, la tortura dell’uomo. Lo è perché impone quell’unica dimensione certa all’orizzonte sconosciuto dell’accadere che dovrà prima o poi materializzarsi e dunque fermare il tempo. Quanti pensieri sono racchiusi nello spazio sconosciuto di un tempo, di un luogo, di un istante che verrà ma di cui ignoriamo il quando? Ed è questa forse la dimensione più certa della nostra esistenza, il quando? E’ forse questa la fonte di ogni energia che alimenta l’agire del vivere, nell’attesa del tempo? Il quando.

L’inconsapevole dimensione del tempo, che percepiamo come infinito, nel desiderare il quel che dovrà avvenire, diviene contestualmente un tempo troppo breve, quasi un istante, nel prendere coscienza che è l’ultimo momento. Dovremmo amarlo dunque il quadrante dell’orologio? Dovremmo forse aver timore reverenziale persino di quelle lancette che proseguono il loro lavoro, fingendo di non conoscere il peso e la responsabilità della loro missione? Di certo dobbiamo rispettarlo.

E’ il caso forse che apriamo un confronto, con il tempo. Insomma è necessaria una mediazione, che ci porti ad un equilibrio dove, lui se mai gli è possibili, si sforzi di rallentare e noi magari, nel mentre, ci convinciamo della necessità di poterlo consumare. Insomma stabiliamo una tregua. Ci sarà pur data la possibilità di dialogare, di trovare un accordo. Alla fine non siamo stati noialtri ad inventare il tempo?