Alessandra, il Medio Oriente e la sua Sardegna.

Pochi giorni fa è venuta a mancare la giornalista ed islamista, Alessandra Mulas.Ha combattuto contro un male incurabile, in silenzio, poche erano le persone a conoscenza della sua malattia. Giornalista impegnata soprattutto sulla causa palestinese, esperta di Medio Oriente, è stata autrice del libro ‘Non sono 007 – Le verità nascoste’, un libro-denuncia del corrispondente della radiotelevisione pubblica iraniana in Italia Hamid Masoumi Nejad, arrestato nel 2010 per una vicenda legata a sospetti di spionaggio. Nel volume, scritto dalla giornalista Alessandra Mulas, Masoumi Nejad racconta “la sua esperienza del carcere e della Legge italiana” e chiede giustizia “per un processo che viene continuamente rinviato – afferma il giornalista – impedendomi di uscire completamente scagionato da questa storia”. Hamid è stimato da molti colleghi italiani e per ironia della sorte uno degli uomini che ha fatto più conoscere l’Italia in Iran, dove è molto popolare. Tanto che la notizia del suo libro è stata ripresa da diversi media persiani. “Dopo essere stato arrestato e tenuto in isolamento ai limiti del rispetto dei diritti umani – spiega ancora lui – ho elaborato questo libro, che evidenzia la tragedia di chi si sente innocente”. Alessandra Mulas, reporter ed analista geopolitica, è stata protagonista di importanti eventi culturali sul tema dei conflitti in Medio Oriente. Follemente innamorata della sua Sardegna, in un’intervista affermava: Sono sarda, nata e Cagliari, e il mio cuore e la mia anima sono profondamente legati alla Sardegna Nessuno può comprendere davvero cosa significhi guardare dal finestrino di un aereo e riconoscere i colori di questa terra; non credo di sbagliare quando dico che non ho mai visto tante bellezze naturali raggruppate tutte insieme! La Sardegna merita di essere messa al primo posto in tutte quelle tematiche che riguardano il Mediterraneo. È sempre stata terra di conquista per la sua posizione geografica e ritengo che sia il luogo ideale per trattare argomenti che in qualche modo si ripercuotono pesantemente anche nel suo territorio”. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto nella comunità di giornalisti embedded che hanno avuto la fortuna di conoscerla.