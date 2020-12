Al San Carlo di Potenza intervento innovativo delle ghiandole salivali

Nell’ospedale San Carlo di Potenza, è stato eseguito, “con una tecnica estremamente innovativa”, un intervento chirurgico di asportazione di un calcolo dal dottore di Stenone della ghiandola parotidea destra. Lo ha reso noto, in un comunicato, la Direzione dell’Azienda Ospedaliera . L’intervento, “perfettamente riuscito”, è stato eseguito su paziente di 51 anni dall’equipe di medici dell’Unità di Otorinolaringoiatria. “L’impiego di questa nuova tecnica mini-invasiva, utilizzata in pochi centri in Italia, consente, nel 95% dei casi, di rimuovere il calcolo senza dover asportare la ghiandola salivare”.