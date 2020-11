Aiuti – Già erogati 726 milioni a bar e ristoranti, 106 milioni agli hotel.

I contributi a fondo perduto per circa un miliardo di euro già erogati sono stati ricevuti anche da 154mila bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti per un importo di oltre 726 milioni di euro e da 25mila operatori dell’ospitalità per 106 milioni di euro. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate che ha inviato i mandati di pagamento per un importo totale di 964,8 milioni di euro a favore delle 211.488 imprese più colpite dalle misure di contenimento della seconda ondata dell’epidemia COVID-19. “È stato possibile erogare i contributi in soli nove giorni dall’emanazione del Decreto Ristori – sottolinea l’Agezia – grazie alla procedura informatica gestita dal partner tecnologico Sogei, e senza richiedere alcun adempimento ai contribuenti coinvolti che vedranno accreditarsi le somme maggiorate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio”. Tra gli altri beneficiari ci sono circa 9mila che operano nelle attività sportive e di intrattenimento e nel trasporto. Tra le altre attività con più erogazioni spiccano quelle artistiche (2.935), quelle di supporto alle imprese (1.482) e quelle professionali (1.206). Gli operatori interessati regione per regione – Sul totale dei soggetti interessati, ben 32.345 svolgono la loro attività in Lombardia; seguono il Lazio, con 20.571 operatori economici, il Veneto (17.947), l’Emilia-Romagna (17.154) e la Campania (17.055). Fra le altre regioni spiccano la Toscana, con 16.637 beneficiari, il Piemonte (14.294), la Puglia (13.064) e la Sicilia (12.908).