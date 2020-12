Afghanistan – Attacco kamikaze con 30 morti

Altro che pace per l’Afghanistan. Si moltiplicano gli attentati con centinaia di vittime e feriti. Due gioni fa un kamikaze si è fatto saltare in aria su un’autobomba in una base militare a Ghazni, capitale della provincia orientale afgana, i soldati morti sono almeno 30. L’attentato è avvenuto dove da tempo si registrano regolari scontri tra talebani e forze governative. L’attacco avviene mentre i talebani e il governo sono impegnati nelle trattative di pace. Nell’attacco si contano anche “24 feriti trasportati in ospedale”, “tutti membri delle forze di sicurezza”, ha detto Baz Mohammad Hemat, direttore dell’ospedale di Ghazni. Secondo il portavoce del ministero dell’interno Tariq Arian a far saltare in aria l’auto piena di esplosivo è stato un kamikaze che “ha lanciato il veicolo Humvee dentro la base e lo ha fatto esplodere”. Nessuno ha ancora rivendicato l’attentato. Un’altra autobomba ha ucciso un civile e ferito altri 20 a Qalat nella provincia meridionale di Zabul. L’attacco era destinato all’auto che trasportava il capo del consiglio provinciale Atta Jan Haqbayan, che è rimasto ferito.