Aeroporto di Fiumicino, violoncellista salernitano suona nell’area dei test Covid-19

Dalle note delle “Suite per violoncello solo” di Johann Sebastian Bach, alla colonna sonora firmata da Nino Rota per “Il padrino”, film del 1972 di Francis Ford Coppola. Questa l’improvvisata e gradita performance regalata oggi da un violoncellista salernitano appena rientrato all’aeroporto di Fiumicino da Alicante (Spagna) a passeggeri, medici e personale Adr presenti nell’area gestita dall’Usmaf/Asl e allestita dalla società Aeroporti di Roma per la somministrazione dei test Covid-19 per chi arriva dalle zone a rischio (Spagna, Grecia, Malta e Croazia, ndr). “In questo momento così difficile che stiamo vivendo – ha detto Gaetano Santucci, violoncellista, pianista e compositore, in attesa di fare il test -, mi fa piacere dedicare questa parentesi di condivisione musicale a tutti noi così da poter lanciare un messaggio di incoraggiamento e speranza: insieme ce la facciamo”. Tanti quindi gli applausi al termine dell’esibizione seguita con attenzione e interesse dagli altri viaggiatori che, con smartphone e tablet, non hanno perso l’occasione per scattare foto e fare video.