Ad ore l’istituzione di zone rosse nelle città della Campania

Si sta decidendo in queste ore l’istituzione di zone rosse nelle città della Campania dove si registra un livello alto di contagi e dove è indispensabile una drastica riduzione della mobilità, in coordinamento con le Prefetture competenti e con i Comuni per garantire l’indispensabile impiego delle forze dell’ordine per il controllo sui territori. E’ quanto annuncia, in una nota, l’Unità di crisi della Regione Campania, spiegando che la valutazione “è già cominciata nella seduta dell’Unità di crisi regionale di questa sera e proseguirà domani la verifica e valutazione per alcuni Comuni”. Nella riunione con il governo e gli altri enti locali sui Covid hotel, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha tenuto a far notare, che nei primi otto mesi dell’anno, i cinque capoluoghi di provincia campani hanno registrato complessivamente una mortalità inferiore rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Gli ultimi dati della Campania hanno innervosito il governatore, che, nell’incontro, ha usato il termine “sciacallaggio”. E ha rimarcato il problema della “carenza di personale”. A De Luca ha replicato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia precisando che non c’è alcuno sciacallaggio contro la Campania e ribadendo la disponibilità del governo verso tutte le Regioni. “La Protezione Civile ha fatto un bando – avrebbe risposto Boccia – ci sono persone che si sono rese disponibili e che De Luca può contattare”.