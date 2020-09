Acquara (SA), inaugurata la prima scuola anti-Covid. Lombardi: “Siamo stati veloci”

Consegnata al comune di Aquara la prima scuola realizzata secondo le norme di prevenzione da Covid-19 emanate dalla C.T.S. in Campania: si tratta del plesso scolastico “Giovanni XXIII” in via J. Kennedy, che è stato interessato da lavori straordinari di ristrutturazione, ammodernamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Antonio Lombardi, amministratore della società che ha eseguito i lavori, la Lombardi Srl dichiara che “La realizzazione della nuova scuola è stata possibile grazie alla collaborazione istituzionale instaurata con il comune di Aquara e grazie al lavoro e alla professionalità di tutto il personale del gruppo Lombardi impiegato nel cantiere. Questo è l’esempio di come sia possibile, anche nel nostro Paese, realizzare in soli 25 giorni una scuola capace di ospitare 110 alunni”.