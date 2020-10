Accordo per il cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh

E’ stato raggiunto un accordo per un cessate il fuoco a partire dalle 12 di oggi, ora di Mosca (le 11 in Italia), dopo consultazioni trilaterali nella capitale russa tra i ministri degli Esteri di Russia, Armenia e Azerbaigian nel mezzo delle ostilità tra questi ultimi due Paesi per il Nagorno-Karabakh. Lo ha annunciato nella notte il capo della diplomazia di Mosca, Sergei Lavrov, come riporta l’agenzia Tass. Lavrov ha fatto riferimento a un documento firmato dai ministri degli Esteri di Armenia e Azerbaigian “con l’obiettivo umanitario di uno scambio di prigionieri di guerra e di altre persone catturate” e “dei corpi delle persone morte” nei combattimenti. Il cessate il fuoco dovrebbe aprire la strada ai colloqui sulla risoluzione del conflitto. I combattimenti tra le forze azere e armene sono iniziati il 27 settembre e hanno provocato la morte di centinaia di persone. Il Nagorno-Karabakh, di popolazione a grande maggioranza armena, si trova in Azerbaigian ma è stato sotto il controllo delle forze sostenute dall’Armenia dalla fine di una guerra separatista nel 1994.