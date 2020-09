A Pontecagnano Faiano, in centro d’accoglienza 11 migranti positivi

Undici nuovi contagi da Covid-19 su 40 ospiti presso la struttura Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. A renderlo noto il sindaco, Giuseppe Lanzara, che ha anche sottolineato come i restanti migranti sono stati tutti sottoposti a tampone, così come gli operatori e il personale, risultando tutti negativi. Il primo cittadino, in un post su Facebook, ha ringraziato “i coordinatori della struttura di accoglienza perché, grazie alla loro collaborazione, abbiamo provveduto rapidamente all’immediato isolamento dei positivi. Gli stessi non presentano sintomi particolari e le loro condizioni non destano preoccupazione”. Attraverso il lavoro sinergico con C.O.C. (Centro operativo comunale” e Asl “abbiamo effettuato con urgenza e in tempi brevissimi una mappatura chiara, tale da consentirci di mettere in campo tutte le misure utili ad arginare il pericolo contagio”. “Inoltre, come massima autorità sanitaria sul territorio, ho chiesto immediatamente al prefetto assistenza e presidio, attraverso le forze dell’ordine, per garantire il rispetto della quarantena obbligatoria”, ha proseguito il sindaco che ha rinnovato la sua richiesta di “collaborazione di ogni singolo cittadino assumendo comportamenti responsabili”. “Le unità a disposizione delle forze dell’ordine non sono sufficienti a garantire un presidio fisso ad ogni angolo della Città, pertanto prevale il buon senso di ognuno di noi. Le norme possono essere essere eluse, il virus No. Il pericolo di contagio è ancora presente e non va assolutamente sottovalutato”, ha concluso Lanzara.