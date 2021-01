A Polla (SA) denuncia ad un medico per molestie

Sconcerto a Polla, all’ospedale Curto, per la denuncia ad un medico per molestie da parte di una donna del Vallo di Diano. L’episodio, sul quale sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri, stando a quanto denunciato dalla donna, si sarebbe verificato nei giorni scorsi all’interno dell’ospedale. Da quel che si apprende, l’uomo avrebbe palpeggiato la donna che si era recata in ospedale per una visita. Dopo la denuncia della donna sono immediatamente partite le indagini per cercare di ricostruire nel dettaglio l’accaduto. I militari dell’Arma nella giornata di ieri si sono recati in ospedale per acquisire le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza dell’ospedale. Sulla vicenda vige il massimo riserbo e anche la direzione sanitaria dell’ospedale non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione in merito. Probabile che al termine delle indagini dei carabinieri anche lòa direzione sanitaria potrebbe aprire una inchiesta interna.