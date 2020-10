A Palinuro (SA) protesta degli immigrati contro l’isolamento anti-covid

Immigrati del Centro di accoglienza di Palinuro in strada per protestare contro l’isolamento anti-covid. Gli immigrati, una ottantina in tutto, hanno occupato questa mattina la strada provinciale all’ingresso del centro costiero cilentano dopo che, nelle scorse settimane, erano emersi dodici casi di positività al virus. L’occupazione, del tutto pacifica, per protestare contro l’isolamento al quale sono stati sottoposti per evitare la diffusione del contagio. Intanto, il primo cittadino di Centola-Palinuro, Carmelo Stanziola, ha annunciato che dei tamponi effettuati sui migranti, solo uno non si è ancora negativizzato. “I risultati dei tamponi effettuati nei giorni scorsi sono arrivati proprio questa mattina. – spiega Stanziola – Fortunatamente non ci sono nuovi positivi. Alla luce degli ultimi risultati mi sento di tranquillizzare la popolazione, ma questo non significa che bisogna abbassare la guardia. Bisogna continuare a rispettare le norme anticovid in maniera attenta e scrupolosa.” “In queste settimane abbiamo fatto, in sinergia con la cooperativa sociale “Il sentiero”, un lavoro straordinario. Abbiamo incrementato la vigilanza del centro ed evitato fughe. A tutti gli operatori e alle forze dell’ordine va il mio ringraziamento”. Intanto, la protesta è rientrata e la strada provinciale è di nuovo sgombra.