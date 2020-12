A Napoli sequestrata una tonnellata di ‘botti’ illegali

Scoperta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli una attività di commercio di botti pirotecnici illegali. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato a Frattamaggiore un 23enne di Pomigliano d’Arco sottoponendo a sequestro quasi una tonnellata di botti altamente pericolosi. I militari hanno individuato un carico di cosiddetti “Cobra” e “Batterie F2”, che il giovane si stava apprestando a spedire in tutta Italia tramite diversi vettori specializzati. E’ stato localizzato a Casalnuovo di Napoli anche un deposito, un vero e proprio punto vendita, all’interno di un parco residenziale densamente abitato, dove è stato scoperto un ingente quantitativo di materiale di fattura artigianale, con carica potenzialmente esplosiva, tipo “Cipolle”, “Rendino”, “Tronetto” “Bombe sferiche e cilindriche” di varie dimensioni e prodotti di categoria tipo “Batterie f2”.