A Minori la prima tappa nazionale del Gusto Italia Tour.

In occasione della XXVI edizione del Gustaminori, l’Associazione Italiana Eventi sceglie Minori come prima tappa nazionale del Gusto Italia Tour. Villaggio del Gusto da oggi – Giovedì 10 Settembre – sul Lungomare di Minori con i prodotti tipici italiani. “Sul Sentiero dei Limoni da Minori a Maiori, in occasione della XXIV edizione di Gustaminori, sarà possibile gustare pietanze a base di limoni. Si tratta dell’antica strada risalente all’ottavo secolo d.C. che collegava Minori a Maiori e viceversa. Ed ancora nei ristoranti tipici la farà da patrone un piatto tradizionale della cultura minorese: Ndundari alla contadina, pasta fresca fatta a mano. Ma ci sarà anche il panino al profumo di limone con scamorza di Agerola. Dunque dall’11 al 13 Settembre Gustaminori con “Le Vie del Palato” con protagonisti i prodotti locali della Costiera Amalfitana. Minori, nel suo piccolo, ha una tradizione enogastronomica di altissimo livello grazie alla quale ha avuto maestri chef famosi nel mondo che senza mai mancare un sorriso hanno promosso l’Italia all’estero. Dunque buon appetito dalla Città del Gusto”. Lo ha affermato Luigi Di Ruocco, Presidente dell’Associazione Cuochi Salernitani, alla vigilia della XXIV edizione di Gustaminori. Non si tratta di una sagra ma dell’unico evento che unisce in Costiera Amalfitana le varie forme artistiche come musica, teatro, opere inedite alla cultura culinaria del posto. Anche quest’anno non mancherà la presenza della stampa internazionale, preannunciato l’arrivo addirittura delle tv degli Emirati Arabi e non solo.