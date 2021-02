A Lagonegro (PZ) il modello di Ospedale del Territorio.

Lagonegro (PZ) – Si rafforza il modello di Ospedale del Territorio. L’Ospedale San Giovanni di Lagonegro, insieme alle nuove ed importanti funzioni di cura dei cittadini attribuite, con l’obiettivo di farlo diventare un modello di Ospedale del Territorio, si appresta a svolgere anche compiti di formazione specialistica del personale medico.

E’ stato approvato dal Direttore Generale dell’A.O. San Carlo, lo schema di convenzione tra l’Universita’ degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza per la reta formativa delle Scuole di Specializzazione in Chirurgia Generale e in Malattie Infettive per lo svolgimento da parte dei Medici della formazione specialistica. L’atto prevede, nello specifico, l’inserimento, per la rete formativa della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, dell’Unita’ Operativa di Chirurgia Generale e D’Urgenza del Presidio Ospedaliero di Potenza e dell’Unita’ Operativa di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero dì Lagonegro. L’accordo avrà una durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo. “Con questo atto dopo il potenziamento di strumentazioni e personale di alcune Unità Operative, avvenuto negli ultimi mesi, l ’Ospedale di Lagonegro consolida l’attività e continua ad estendere e migliorare le prestazioni e i servizi per un’utenza particolarmente vasta e non solo dell’area sud della provincia di Potenza” ha commentato il Consigliere regionale della Basilicata, Francesco Piro.