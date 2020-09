A Cascina in consiglio comunale un infermiere di Sanza

Cascina (Pisa) – Non c’è un vincitore al primo turno nei risultati delle elezioni di Cascina per il nuovo sindaco. Sarà ballottaggio tra centrosinistra e centrodestra. Michelangelo Betti per il centrosinistra e Leonardo Cosentini per il centrodestra se la vedranno nel testa a testa di domenica 4 e lunedì 5 ottobre. Non vince la sua battaglia Dario Rollo (Valori e impegno civico) che si aggiudica il 9,1% dei consensi. La sorpresa però è per il salernitano Lorenzo Peluso, candidato nella lista di Rollo, che è il primo degli eletti ed entra in Consiglio comunale, anche se in opposizione. L’infermiere originario di Sanza ha totalizzato 98 preferenze ed è il primo nella lista Valori e Impegno civico con dario Rollo candidato a sindaco. Il risultato definitivo sulle liste: Michelangelo Betti 38,7%, Leonardo Cosentini al 33,1%. Cristiano Masi (“Cascina Oltre” e “Cristiano Masi Sindaco”) 9,1%, Dario Rollo (Valori e impegno civico) 9,1%, Fabio Poli (Movimento 5 Stelle, “Lavoro sviluppo, ambiente”) 7,7%, Michele Parrini (Progetto Cascina) 2,3%. Le urne dunque si riaprono a Cascina, dove la battaglia elettorale ora si fa ancora più interessante. “Una battaglia difficile – ha commentato il neo consigliere Lorenzo Peluso – rappresenteremo le istanze dei cittadini di Cascina anche dai banchi dell’opposizione che sarà costruttiva e nel segno dell’impegno per risolvere i problemi della città. Non abbiamo vinto, ma chi gioca la partita delle elezioni, chi si mette in discussione, sa che può vincere e può anche perdere. Un grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la nostra lista e a coloro che mi hanno onorato della loro fiducia. Il lavoro continua” ha commentato Lorenzo Peluso. Grande soddisfazione anche nel suo comune di origine, a Sanza.