210 milioni di euro per i Comuni delle aree interne e montane

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che ripartisce tra i Comuni delle aree interne e montane italiani 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali dei territori. La platea dei beneficiari è composta da 3.101 comuni di 3mila o 5mila abitanti identificati, secondo l’Accordo di partenariato 2014-2020, rispettivamente come intermedi, periferici, ultra- periferici. Interessata una popolazione complessiva di 4.171.667 abitanti. Il provvedimento rientra nel progetto di rilancio delle aree interne avviato dal ministro Giuseppe Provenzano. Con la legge di Bilancio 2020 è stata aumentata di 200 milioni di euro la dotazione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) per il periodo 2021-2023 e istituito uno specifico fondo triennale di 90 milioni di euro per il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nei comuni delle aree interne. Per contrastare gli effetti dell’epidemia Covid-19, che ha aggravato ulteriormente la fragilità delle aree periferiche del Paese, e fornire un aiuto concreto ai cittadini dei comuni svantaggiati, il fondo è stato rifinanziato nella misura di 60 milioni per il 2020 e di 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Complessivamente si tratta di 210 milioni di euro, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come contributi a fondo perduto destinati alle piccole imprese per la gestione, la ristrutturazione o l’ammodernamento delle attività. I Comuni potranno utilizzare il contributo per sostenere economicamente piccole e medie imprese del proprio territorio, attraverso contributi a fondo perduto per spese di gestione, sostegni alla ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, innovazione e contributi a fondo perduto per acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie e impiantistiche.

La necessità di finanziare i Comuni, e attraverso di loro le attività produttive delle aree interne, era stata più volte sollecitata da Anci e dai Sindaci negli ultimi dieci anni. “Duecentodieci milioni di euro per il sostegno delle attività economiche, gli artigiani, i commercianti dei territori interni, dei comuni montani. Numeri importanti: sono oltre 3.100 i Comuni che beneficeranno di questi fondi; 4.172.000 abitanti. Il decreto varato dal Governo il 15 settembre scorso e che da due giorni è in Gazzetta Ufficiale, ha l’anima dell’Uncem e riconosce finalmente un concetto che è legge (la 158 del 2017): quei piccoli imprenditori, quegli artigiani, quei piccoli commercianti, hanno un ruolo sociale oltre che economico. E’ il cuore della battaglia per l’affermazione di una mutazione culturale che la nostra organizzazione combatte con tutte le forze – ha affermato Enzo Luciano, Presidente Uncem Campania . “Insieme al nostro presidente nazionale, Marco Bussone, abhiamo fatto in questi mesi ed in queste ore, un buon lavoro. “Anche come Uncem Campania, ringraziamo Enrico Borghi. Borghi, già presidente dell’Uncem, da deputato ha presentato l’emendamento che ha permesso di scrivere quei 210 milioni sul Bilancio dello scorso anno e che oggi sono concretezza nei nostri piccoli Comuni. Il Ministro Giuseppe Provenzano ci ha chiesto di aiutare i Comuni a utilizzare al meglio queste risorse, anche perché la quota del 2020 è da spendere subito. Per quanto in nostro potere, dunque, siamo da subito a disposizione e come Uncem Campania, oltre ad esprimere grande soddisfazione, a ringraziare il Governo oltre che i nostri presidenti che su questo fronte non hanno mai mollato, rinnoviamo la nostra determinazione al fianco dei piccoli Comuni, interni e montani della Campania” ha aggiunto il Presidente Uncem Campania e vicepresidente nazionale Vincenzo Luciano. «Esprimiamo grande soddisfazione per la pubblicazione del Dpcm che concede contributi finanziari a favore delle attività economiche di prossimità che operano nei piccoli Comuni delle aree interne del Paese». Lo dichiarano Lino Gentile e Massimo Castelli, delegati nazionali Anci rispettivamente alle Aree interne e ai piccoli Comuni, riferendosi alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento che stanzia 210 milioni di euro nel triennio 2020-2022 a sostegno delle attività commerciali e artigianali nelle aree interne: misure che interessano 3101 Comuni per un ‘bacino’ di oltre 4 milioni di abitanti.

“E’ una straordinaria opportunità – sottolineano Gentile e Castelli – per sostenere concretamente le imprese che svolgono servizi di utilità pubblica e di prossimità, ancora più importanti dal punto di vista sociale perché vanno incontro alle esigenze della popolazione più anziana, che ha maggiori difficoltà a spostarsi specie nella ormai lunga fase di pandemia da Covid19. Un primo passo importante nella direzione giusta – concludono i sindaci di Castel di

Giudice e Cerignale – ma per dare una svolta decisa alla ripresa delle aree interne servono politiche strutturali che Anci ha ben delineato nella cosiddetta Agenda controesodo. Da questo punto di vista, ci aspettiamo un 2021 di svolta e di rinascita deipiccoli Comuni e dell’intero Paese». Il bando non si sostituisce alle misure dei “Ristori”. Il “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” nasce prima della pandemia e il suo utilizzo, da parte dei Comuni, non è esclusivamente finalizzato a misure che contengano l’impatto della pandemia.