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Giornale di approfondimento economico della BCC di Buonabitacolo

  • Bcc di Buonabitacolo, De Luca: “Bilancio positivo, sono soddisfatto”

    Per la prima volta in 40 anni di attività, l’assemblea dei soci della Bcc di Buonabitacolo si ...

  • Come funziona “Next Generation EU”. Tutto quello che c’è da sapere.

    Oltre 3.000 pagine di documenti e proposte legislative e finanziarie, per un totale di 1.850 miliard...

  • Crisi d’impresa ai tempi del Covid19. Di cosa hanno bisogno le banche.

    A pagare il prezzo più alto della crisi post covid, saranno le piccole imprese italiane. Appare chia...

  • Dopo l’ospedale di Lagonegro istallato il sistema Termoscan anche al Curto di Polla, grazie alla BCC di Buonabitacolo.

    Polla (SA) – Dopo l’ospedale di Lagonegro, anche al Luigi Curto di Polla, grazie alla do...

  • Lettera ai Soci della BCC di Buonabitacolo per il rinvio dell’Assemblea

    Lettera del direttore generale della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca, ai soci della banca. Caro...

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