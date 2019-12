World Soil Day celebration, alla Fondazione MIDA donato il “Mondo di Carta”

Pertosa (SA) – “In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale del Suolo, 5 Dicembre 2019, è per noi un grande piacere donare il “Mondo di Carta” alla Fondazione MIDA, Musei Integrati dell’Ambiente, Museo del Suolo con sede a Pertosa, Salerno” così il team della comunicazione del Global Soil Partnership (GSP/FAO) che ha sviluppato un approccio alternativo unendo arte e scienza. A tal proposito, nel mese di maggio, durante il Simposio Mondiale sull’erosione del suolo, è stato costruito un mondo di cartapesta del diametro di 2 metri, omaggiando il Maestro Michelangelo Pistoletto. Questo “Mondo di Carta” è supportato da una colonna di terra che si sgretola e rappresenta l’erosione del suolo. Lo scopo è sempre quello di diffondere e disseminare le informazioni scientifiche per comprenderle al meglio e trovare soluzioni condivise. Inoltre riteniamo che sollecitare l’aspetto empatico-umanistico possa contribuire a facilitare l’adozione di buone pratiche per fermare l’erosione dei suoli. “Siamo certi che questo strumento di comunicazione visiva possa aiutare molti bambini che visitano il Museo del Suolo ad avere a disposizione un’immagine di facile interpretazione dell’erosione dei suoli. Ringraziamo il Presidente Dottor Francescantonio D’Orilia e tutta la Fondazione MIDA per il grande lavoro che viene svolto all’interno del Museo, unico nel suo genere in Italia” si chiarisce in una nota stampa.