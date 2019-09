WiFi gratis nei comuni: parte il terzo bando per i fondi europei

Si apre giovedì 19 settembre il terzo bando dell’iniziativa WiFi4EU con cui l’Unione europea mette a disposizione 26,7 milioni di euro in 1.780 voucher da 15 mila euro grazie ai quali i comuni europei selezionati potranno usufruire di reti wifi gratuite in spazi pubblici. Il primo bando WiFi4EU, del novembre 2018, ha avuto un enorme successo, con oltre 13.000 comuni che hanno fatto domanda e 2.800 voucher assegnati, mentre il secondo – risalente all’aprile 2019 – ha visto più di 10.000 domande per 3.400 voucher. Il 98% di questi voucher sono stati richiesti entro i primi 60 secondi dal lancio del bando, evidenziando la ricettività dei comuni. Una volta chiusi i termini del bando, i comuni saranno selezionati in base all’ordine di presentazione delle domande, con adeguamenti geografici.