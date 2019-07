Volontari, a Casaletto Spartano (SA) un corso sull’anticendio boschivo

Due giornate dedicate alla formazione dei volontari con Pa Bussentino e Sodalis Csv Salerno. A promuovere l’iniziativa la neo Pubblica Assistenza Pa Bussentino (ex Gopi Casaletto Spartano) che con questa nuova attività estiva ha previsto un percorso formativo sull’antincendio boschivo. Due giornate formative che si terranno nell’Aula Consiliare del Comune di Casaletto Spartano, sabato 6 e 13 luglio, dalle ore 10.00 alle 18.00, con attività sia teoriche -pratiche che permetterrano ai volontari di comprendere il sistema regionale antincendio, la tipologia degli incendi, i soggetti deputati al suo spegnimento e il ruolo dei volontari di protezione civile. Alla parte teorica sarà affiancata una attività pratica con prove di uso modulo anticendio e prove di simulazione. L’attività formativa sarà tenuta da un team di esperti e docenti volontari. L’iniziativa promossa da Pa Bussentino è organizzata in collaborazione con Sodalis Csv Salerno nell’ambito dell’azione Faq- percorsi di sviluppo e di specifiche competenze. Oltre ai volontari dell’associazione potranno aderire alle attività anche aspiranti volontari che desiderano comprendere il ruolo del volontariato in ambito di protezione civile. Le attività formative avranno inizio alle ore 10.00 di sabato 6 luglio presso la sede consiliare. Un momento a cui sono stati invitati a partecipare, Concetta Amato, Sindaco di Casaletto e i Carabinieri Forestali della Stazione di Morigerati. Nella parte introduttiva al corso il presidente di Pa Bussentino, l’Agr. Antonella Iudice, illustrerà il nuovo logo e il sito internet dell’associazione. Uno spazio web dedicato alla realtà di volontariato e al territorio locale.