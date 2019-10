Vittime sul lavoro, nel 2019 gia’ 700 morti

“La sicurezza di chi lavora è una priorità sociale ed è uno dei fattori più rilevanti per la qualità della nostra convivenza”. Queste le parole che il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha inviato a Zoello Forni, presidente dell’Anmil – Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro – in occasione della 69esima edizione della Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro che si è celebrata il 13 ottobre. Anmil ricorda che a fronte di circa 645mila denunce di infortuni in Italia nel 2018, i casi mortali sono stati 1.218, una settantina in più rispetto al 2017, con una crescita annua del 6%. Secondo i dati dell’Inail non ancora definitivi le morti sul lavoro accertate nel 2019 sono 704. “Gli incidenti sul lavoro rappresentano un fenomeno drammatico e purtroppo sempre attuale. Ancora oggi, nel 2019, l’Italia paga un tributo troppo alto, in termini di “morti bianche” e di gravi infortuni, alla mancanza di sicurezza su molti luoghi di lavoro che richiedono mansioni difficili e rischiose. È inaccettabile che in un Paese moderno si continui a morire di lavoro” ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati. “Il grado di civiltà e di sviluppo di un Paese si giudica anche dalle politiche che vengono adottate per il lavoro – ha aggiunto – investire sulla sicurezza dei lavoratori è un’esigenza sociale ed etica ma anche una misura per aumentare la competitività del sistema-Paese”. «In questa giornata – ha concluso – un pensiero commosso va ai familiari di tutti i lavoratori italiani che hanno pagato con la vita la mancanza delle condizioni ottimali di sicurezza sul loro luogo di lavoro”. “Nella Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro va detto con forza: cultura e formazione sulla sicurezza sono la priorità. Formazione dei lavoratori e formazione degli imprenditori, soprattutto nelle piccolissime e piccole imprese. Le risorse ci sono, vanno investite con i giusti obiettivi e con strategie di formazione mirate e adeguate. E vanno implementate” è invece il commento arrivato dalla ministra Teresa Bellanova. “Abbiamo una normativa tra le più avanzate in Europa e nel mondo. Ma le leggi, anche quelle migliori, non sono sufficienti. La sicurezza si garantisce con una formazione adeguata e consapevole. E’ il versante su cui agire con determinazione e celerità, su cui puntare. Diffondiamo le best practice, i progetti che hanno dato ottimi risultati, le strategie formative che si sono rivelate più adeguate. Per questo il confronto e il coinvolgimento delle parti sociali è determinante. Sicurezza sul lavoro, consapevolezza e formazione vanno di pari passo. L’invito del Presidente Mattarella va accolto fino in fondo: la sicurezza dei lavoratori è una priorità sociale perché ne va della qualità della nostra convivenza e delle nostre comunità. Non si possono chiudere gli occhi, non si può minimizzare. Per garantire fino in fondo la sicurezza sul lavoro è necessario un grande patto sociale” ha concluso Bellanova.