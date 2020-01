Visciano Bike Marathon, al via le iscrizioni per la sesta edizione

Visciano, piccolo centro della Comunità Montana Vallo di Lauro e Baianese, si appresta a vivere la sesta edizione dell’appassionante Visciano Bike Marathon in programma domenica 29 marzo. Ad organizzare la competizione il sodalizio Asd Visciano Mtb la cui intenzione è quella di far crescere la manifestazione sulla scia del brillante successo ottenuto negli anni precedenti. La marathon di 65 chilometri e la granfondo di 35 chilometri interessano non solo Visciano ma anche i territori limitrofi di Casamarciano, Baiano, Mugnano del Cardinale, Avella, Sperone, San Paolo Bel Sito, Liveri, Nola, Marzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro, Taurano, Lauro, Monteforte Irpino, Tufino. Per questo evento si applica il regolamento del Giro della Campania Off-Road (circuito regionale campano delle granfondo) con l’assegnazione di 6 punti bonus sul percorso marathon e 4 su quello granfondo. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte con la possibilità di aderire alla quota agevolata di 25 euro entro l’8 marzo. Il sito di riferimento per essere costantemente informati su tutto ciò che ruota intorno l’organizzazione di questo evento è www.mtbonline.it/Evento/1867.