Vietri sul Mare (SA), al via domani con Fresu e Rei la rassegna “Passaggio a Sud-Ovest”

Domani, venerdì 28 giugno, alle ore 21, il concerto di Paolo Fresu e Danilo Rea in “Duo 2019”, inaugura la rassegna “Passaggio a Sud-Ovest”, che si tiene nell’esclusiva location dell’Arena del Fuenti, in Costiera Amalfitana (SS163 Amalfitana – Vietri sul Mare). La rassegna, diretta artisticamente da Peppe Servillo e Michelangelo Busco, porta nella Divina due dei più grandi talenti del jazz Italiano, amanti della melodia, che spaziano da brani di autori e cantautori italiani fino ad arrivare agli standard di jazz, per un’esibizione all’insegna di un dialogo musicale a forte vibrazione, mai scontato, che cattura per la sua grande generosità. Sul palco Fresu e Rea giocano con la musica e si divertono catturando empaticamente l’audience. La magia di Fresu e della sua tromba incontra i virtuosismi di Rea al pianoforte per uno spettacolo degno di un pubblico desideroso di forti ed indimenticabili emozioni. Biglietti numerati: 38 euro (prato superiore); 42 euro (poltrona arena); 45 euro (parterre). Per informazioni e prenotazioni: 089 210653; 351 1575445 – arena@giardinidelfuenti.com. Parcheggio gratuito. Possibilità di mini abbonamenti alla rassegna.