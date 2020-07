“Vietri in Scena”, domani il concerto del Quintetto Martucci

Terzo appuntamento con “Vietri in scena”, la rassegna di spettacoli che si tiene ogni anno a Vietri sul Mare. La manifestazione, fortemente voluta dal sindaco Giovanni De Simone e dell’assessore alla Cultura e al Turismo Antonello Capozzolo, diretta artisticamente dal maestro Luigi Avallone e presentata da Nunzia Schiavone, è stata realizzata in compartecipazione con il Conservatorio di musica di Salerno “Giuseppe Martucci”, una collaborazione che va avanti da oltre quarant’anni. Il concerto vedrà esibirsi sul palco della splendida Villa comunale, a picco sul mare, giovedì 16 luglio alle ore 21,00, il Quintetto Martucci, composto da Gaetano Falzarano (clarinetto), Tommaso Troisi (violino), Olena Vesna (violino), Francesca Senatore (viola) e Francesca Taviani (violoncello). Il concerto verrà proposto nel pieno rispetto delle misure anti covid-19 prescritte. I posti disponibili per consentire le distanze di sicurezza sono 130, per cui si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo perché non è possibile prenotarsi agli eventi. Ingresso gratuito.