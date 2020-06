Vietri di Potenza, al via giovedì la realizzazione della struttura “La Porta della Lucania”

Giovedì prossimo, 11 giugno, a Vietri di Potenza, è prevista la posa della prima pietra per la realizzazione della struttura “La Porta della Lucania”, nell’ambito del progetto comprensoriale “Mostra permanente di prodotti tipici, servizi caratteristici e tecnologici e divulgazione di beni, culturali ed ambientali dell’area Basilicata Nord-Occidentale”, con una struttura con 800 metri quadrati di mostra permanente e 200 metri quadrati per gli uffici del Patto Territoriale. Il progetto, è scritto in una nota diffusa dall’ufficio stampa dell’amministrazione comunale vietrese, per un costo di 450 mila euro, si basa sulla rimodulazione dei fondi del Patto Territoriale “Basilicata Nord Occidentale”. La struttura sarà realizzata in contrada San Vito, nei pressi dello svincolo del raccordo Potenza-Sicignano (Salerno).