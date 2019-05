Vico Equense (Na), Granfondo Mtb del Monte Comune, trionfa Paolo Russo

La Granfondo Mtb del Monte Comune ha archiviato la non edizione grazie a un’organizzazione da manuale dell’Asd Mtb Monte Comune sempre in prima fila nell’allestire una manifestazione con una format che valorizza il territorio dove si corre pensando anche alla sicurezza e al puro divertimento dei partecipanti nonostante il velo di tristezza per la recente scomparsa di Santolo Napolitano. Circa 150 gli atleti che hanno preso il via alla competizione e che si sono dati battaglia già dalle prime battute della gara sotto la pioggia che ha messo a dura prova gli atleti alle prese anche con il nuovo ed inedito tracciato. Ad esprimersi ai massimi livelli fin dall’avvio di gara Paolo Russo (Federal Team Bike) e il suo sforzo è stato premiato con la vittoria assoluta precedendo Mirko Zanni (Team Over The Top Bike) e Lorenzo Milito (Tutto Bici Romano). Oltre a Russo (master 2) e Zanni (élite), primati di categoria ad appannaggio di Giuseppe Della Rocca (Federal Team Bike – 1°élite sport), Emanuele Vitiello (Vesuvio Mountainbike – 1°juniores), Giuseppe De Vito (Team Vesuvio and Bike – 1°master 1), Gennaro Vitale (Cicloò Carbonari Bikers – 1°master 2), Giuseppe Auriemma (Polisportiva Silenziosa Partenopea – 1°master 4), Rosario Minelli (Passion Bike – 1°master 5) ed Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano – 1°master 6). La struttura tecnica regionale FCI Campania del fuoristrada ha autorizzato l’assegnazione del punteggio ai fini del Giro della Campania Off-road anche sul percorso breve per consentire la presenza alle esequie del compianto Santolo Napolitano a San Giovanni a Teduccio ad una cinquantina di chilometri da Vico Equense. Sul percorso breve si è imposto Giovanni Cervone (Polisportiva Silenziosa Partenopea) che si è messo alle spalle Vincenzo Pascarella (Cicloò Carbonari Bikers) e Carmine Menna (Federal Team Bike). L’Asd Mtb Monte Comune vuole ringraziare i tanti volontari che si sono adoperati per la riuscita della manifestazione, gli sponsor e le autorità comunali: una unione di intenti che ha permesso alla Granfondo Mtb del Monte Comune di diventare un appuntamento irrinunciabile della mountain bike campana anche con il cambio di data dal mese di settembre a maggio.