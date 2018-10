Vico Equense (NA), Granfondo Mtb del Monte Comune, ecco tutti i vincitori

Ruote grasse protagoniste a Vico Equense per l’ottava volta consecutiva con la Granfondo Mtb del Monte Comune: in archivio la terza ed ultima prova del Giro della Campania Off Road, oramai alle battute conclusive di una stagione lunga ed estenuante tra i campi gara del settore fuoristrada nella regione campana e non poteva mancare lo splendido scenario del Parco Regionale dei Monti Lattari a cavallo dei due golfi (Napoli e Salerno) che ha regalato tante emozioni e panorami mozzafiato da ammirare (fatica permettendo) per amore della mountain bike grazie allo straordinario operato degli organizzatori dell’Asd Montecomune capitanati da Giuseppe Cosentino. Sul percorso unico granfondo di 40 chilometri con 1200 metri è stata una semplice passerella per i due portacolori del Team Giuseppe Bike Antonio Matrisciano (primo di categoria tra i master 4) e Felice Marotta (primo tra i master 1) a monopolizzare il primo e il secondo posto, terza piazza ad appannaggio di Matteo Piacentini (New Bike 2008 Racing Team – 1°élite), in evidenza anche Raffaele Fago Mastrangelo (Bike&Sport Team – 1°élite sport), Vincenzo Parlato (Team Giuseppe Bike – 1°master 3), Pasquale Russo (Team Bike Maddaloni – 1°master 2), Santolo Napolitano (Asd San Massimo – 1°master 5), Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo Di Diano – 1°master 6), Riccardo Forlenza (Valsele Bike School – 1°juniores), Domenico Nunziata (Federal Team Bike – 2°juniores), Pasquale Russo (Team Bike Maddaloni – 1°master 2), Vincenzo Villani (Motosprint Carbonari Bikers – 1°master 7), Tommaso Vecchione (Federal Team Bike – 1°under 23), Vincenzo Laiola (Pedale Arianese – 2°under 23) Cinzia Micco (Gsc Moiano – 1°master donna), Tiziana Liguori (Extreme Bike – 2°master donna) e Maria Guerrini (Motosprint Carbonari Bikers – 3°master donna). L’edizione 2018 si è contraddistinta per una premiazione speciale riservata al team con il maggior numero di arrivati al traguardo: primato raggiunto dai Motosprint Carbonari Bikers che da soli hanno totalizzato quasi il 50% dei partenti. Al termine della gara tutti gli atleti ed accompagnatori hanno gustato l’eccellente pasta party cucinato dallo staff del ristorante al Solito Posto ed assistito alle premiazioni di rito in una manifestazione dove l’Asd Montecomune ha profuso impegno, entusiasmo e passione per renderla ancora una volta più bella ed accattivante agli occhi dei partecipanti e ai tanti addetti ai lavori della mountain bike.