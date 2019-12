Via libera al Decreto scuola, verso l’assunzione di 50mila unita’

Con 160 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione, il Senato, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il dl sul reclutamento del personale scolastico il 19 dicembre. Il testo prevede l’indizione di una procedura straordinaria per il reclutamento di 24 mila docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a docenti precari con specifici requisiti di esperienza nelle scuole statali, oltre che di formazione. La legge interviene anche per la stabilizzazione, come collaboratori scolastici, di 11.263 dipendenti delle imprese attualmente impegnate nei servizi di pulizia nelle scuole i quali abbiano 10 anni di servizio a tempo indeterminato, e prevede una procedura selettiva riservata per il reclutamento di personale dell’area di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole. L’abilitazione scientifica nazionale viene portata da sei a nove anni, e viene prorogata fino al 31 dicembre 2021 la facoltà, attribuita alle università, di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia di soggetti già in servizio nella stessa università. Festeggia il Movimento 5 Stelle: “Grazie a due concorsi sono previste quasi 50mila assunzioni a tempo indeterminato di insegnanti. Nello specifico verrà bandito un concorso straordinario, rivolto a chi lavora nella scuola da almeno 3 anni, per l’assunzione di 24mila docenti e uno ordinario, sempre da 24mila posti, per tutti gli altri che abbiano ovviamente i titoli e il merito per iniziare ad insegnare. Siamo mossi dalla convinzione che una delle priorità più urgenti sia dare all’Italia una scuola di qualità, più aperta, democratica, innovativa, inclusiva. E questo passa dall’incremento della classe docente italiana, una delle migliori al mondo. Il precariato mortifica i nostri insegnanti e di fatto incide negativamente sulla formazione degli studenti.