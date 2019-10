Via libera al decreto scuola: concorso per 24 mila precari

Via libera il 10 ottobre da parte del Consiglio dei ministri al decreto scuola, che interviene sulla precarietà del personale scolastico: “Approviamo un decreto-legge che dimostra la grande volontà di questo Governo di combattere il precariato nella scuola garantendo il numero più alto possibile di cattedre a partire da settembre 2020” ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti. “È un impegno preciso quello di mettere la scuola davvero al centro del Paese perché è dalle scuole che comincia la costruzione di una nuova società. Tra le misure introdotte dal decreto-legge anche la semplificazione delle procedure per gli acquisti di beni e servizi destinati alla ricerca”. Grazie al provvedimento il Miur potrà infatti bandire un concorso straordinario abilitante per l’assunzione di almeno 24.000 docenti nella scuola secondaria statale di I e II grado per il prossimo anno scolastico, quindi entro il prossimo settembre 2020. Il concorso – che sarà bandito contestualmente a quello ordinario – è riservato a docenti di terza fascia e con tre annualità di servizio, e sarà per titoli ed esami. Per l’idoneità – fa sapere il Miur – gli aspiranti docenti dovranno ottenere una votazione minima di 7/10 in una prova scritta ‘computer based’. “Dal prossimo primo settembre 24 mila insegnanti precari verranno stabilizzati” spiega il viceministro dell’Istruzione Anna Ascani commentando il via libera dal Cdm. “Per questo – aggiunge – serve un concorso straordinario, un intervento in grado di tamponare una situazione di emergenza. Contestualmente partirà il concorso ordinario che servirà a mettere in cattedra altri 25 mila insegnanti, migliorando non solo la qualità della loro vita, ma anche e soprattutto quella del percorso di studio dei nostri ragazzi e del nostro sistema educativo”. Previsti dal decreto legge anche un concorso riservato per i DSGA (direttori dei servizi generali e amministrativi), concorsi più snelli per il reclutamento dei nuovi dirigenti scolastici e il passaggio da 6 a 9 anni della validità delle abilitazioni scientifiche nazionali. “Il decreto scuola si conferma un grande passo per sanare situazioni di intollerabile precarietà di migliaia di docenti, ma anche come ottimo punto di partenza per riformare la scuola all’insegna di qualità, merito e innovazione” commentano i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura.