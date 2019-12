Via della seta – Di Maio: rafforziamo i rapporti con il centroasia

“L’Italia guarda con crescente attenzione alla regione centroasiatica, con progressivo consolidamento del dialogo politico”. Lo ha dichiarato il 13 dicembre il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, durante il suo intervento inaugurale della conferenza “Italia e Asia Centrale. Rafforzare la conoscenza reciproca, la cooperazione e il partenariato”, che ha raccolto alla Farnesina ministri e viceministri degli esteri di Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan e Turkmenistan. “La spina dorsale restano i nostri rapporti economici – ha continuato il ministro – i quali stanno attraversando una fase molto positiva, con grande potenzialità di crescita. Il volume di interscambio fra le nostre regioni è cresciuto a ritmi molto sostenuti negli ultimi anni: +25% nel 2018 rispetto all’anno precedente e +28% nei primi nove mesi di quest’anno. Inoltre, un’indagine di Confindustria sulle prospettive di investimento nel prossimo biennio per le imprese italiane all’estero indica l’Asia Centrale come regione privilegiata, alla luce della sua posizione strategica. Qui si svilupperanno le principali infrastrutture per le comunicazioni e gli scambi fra Est e Ovest, evoluzione delle tradizionali rotte di carovane che attraversavano l’Eurasia fin dai tempi di Marco Polo. L’Italia è pronta a dare il proprio contributo per favorire l’integrazione della Regione con gli estremi orientali e occidentali della nuova via della seta”. “La connettività deve realizzarsi in modo aperto e inclusivo, rispettando gli standard internazionali e i principi cardine dell’Unione Europea su trasparenza, inclusività e sostenibilità economica, fiscale, sociale e ambientale – ha concluso il Di Maio –. Il momento è opportuno anche alla luce dei nuovi compiti che mi sono assunto come ministro degli esteri per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane. Tutti questi elementi confermano il nostro forte interesse a rilanciare e rafforzare le relazioni fra l’Italia e la regione centroasiatica sia sotto il profilo politico che economico. Ora sta a noi coglierne il potenziale”.